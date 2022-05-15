История девочки, которую 13 лет держал взаперти безумный отец

Первые тринадцать лет своей жизни Джинни Уайли провела в маленькой темной комнате. Днем отец надевал на нее подгузник и привязывал к стулу, а на ночь облачал в подобие смирительной рубашки и запирал в металлический вольер.

Фото: Кадр из документального фильма "The Secret of the Wild Child" Кадр из документального фильма "The Secret of the Wild Child"

Отец был уверен, что ребенок не доживет до 12 лет, но если доживет, обещал матери освободить девочку. Правда обещание не сдержал. На ребенка обратили внимание только, когда ее мать, стремительно терявшая зрение, взяла ее с собой, чтобы получить пособие в Департаменте социальной помощи, и перепутала двери, войдя в отделение, где принимали граждан по общим вопросам.

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Девочка плевалась, передвигалась странной "кроличьей походкой" и не умела разговаривать. Выяснилось, что отец общался с ней звуками, имитирующими рычание и лай, а когда она делала попытки заговорить, бил ее.

Родителям были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком, но накануне суда отец выстрелил себе в висок, оставив записку с сообщением "Мир никогда не поймет", вторую записку он адресовал сбежавшему сыну Джону и приложил к ней 400 долларов.

Девочку поместили в больницу, с ней занимались психологи и реабилитологи, логопеды. Вскоре она начала ходить в ясли, затем ее перевели в школу для детей с задержкой умственного развития. Освоить грамматику в полной мере она не смогла. Ученые выяснили, что у девочки правое полушарие развито значительно лучше левого, предположили, что существует критический период развития левого полушария и, если до двух лет не был освоен первый язык, сделать это в дальнейшем будет практически невозможно. Однако ученые не пришли к единому мнению, была ли умственная отсталость у Джинни врожденной или приобретенной в результате действий отца.

Через четыре года после начала исследований американский Национальный институт психического здоровья прекратил финансирование, а опекуны Джинни отказались от нее. Она жила в разных приемных семьях, в ее развитии наметился регресс.