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1 час назад

Джоан Роулинг анонсировала выход новой книги

Мира Маркина

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по романам о Гарри Поттере, объявила дату выхода новой книги.

Джоан Роулинг анонсировала выход новой книги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

14 мая Роулинг анонсировала в социальных сетях дату выхода следующей книги. Релиз романа The Ink Black Heart ( «Чернильное сердце») запланирован на 30 августа 2022 года.

Книга станет шестой в цикле романов о Корморане Страйке — детективе, который погряз в долгах. Первая книга серии ,«Зов кукушки», вышла в 2013 году. Издатель описал ее как «бывший штатский следователь военной полиции, который в 2003 году ушёл на работу в сферу гражданской безопасности».

Все романы о Страйке Роулинг публикует под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В 2016 год стало известно, что первые три книги будут экранизированы в виде телесериала «Страйк». Его премьера состоялась 27 августа 2017 года.

В 2019 году писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала: общественные активисты обвинили ее в трансфобии. Некоторые актеры, снимавшиеся в поттериане, раскритиковали взгляды Роулинг или высказались в поддержку прав трансгендерных людей.

Ранее Григорий Лепс рассказал о сложностях в браке.

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