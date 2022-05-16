Композитор Аркадий Манджиев умер в возрасте 60 лет

Автор гимна республики Калмыкия Аркадий Манджиев умер в возрасте 60 лет, сообщил 16 мая в своем Telegram-канале глава региона Бату Хасиков. Причину смерти композитора Хасиков называть не стал. По словам Хасикова, творчество Манджиева "объединяло не только все регионы России, но и страны и континенты".
"С ним ушла целая эпоха в истории нашей республики. Аркадий Наминович был невероятно талантливым, ярким, сильным, открытым человеком. Соболезную родным и близким. Для нашей республики и для меня лично - это невосполнимая потеря. Его имя навечно останется в памяти народа",
— написал глава региона.
Аркадий Манджиев развивал написал более 100 песен, организатором концертов, способствовал продвижению талантливой молодежи. Был министром культуры Республики Калмыкия, генеральным директором Калмыцкой государственной филармонии.