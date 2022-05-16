Композитор Аркадий Манджиев умер в возрасте 60 лет

Автор гимна республики Калмыкия Аркадий Манджиев умер в возрасте 60 лет, сообщил 16 мая в своем Telegram-канале глава региона Бату Хасиков. Причину смерти композитора Хасиков называть не стал. По словам Хасикова, творчество Манджиева "объединяло не только все регионы России, но и страны и континенты".