102-летний ветеран отказывается выходить на пенсию

По словам мужчины, именно труд сделал его долгожителем и счастливым человеком. Прежде чем отправиться на фронт, Фил Ходжсон с 1934 года работал парикмахером, а после войны начал карьеру торгового представителя. В 1982 году он вышел на пенсию, однако быстро осознал, что не может сидеть без дела перед телевизором, несмотря на то, что мужчине уже было за 60 лет. Попробовав себя в разных сферах, Фил понял, что больше всего ему нравится работа по дереву.