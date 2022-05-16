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2 часа назад

102-летний ветеран ходит на работу и отказывается выходить на пенсию

Газета.Ru

102-летний ветеран Второй мировой войны из Австралии все еще ходит на работу и отказывается выходить на пенсию, пишет LADBible.

102-летний ветеран отказывается выходить на пенсию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам мужчины, именно труд сделал его долгожителем и счастливым человеком. Прежде чем отправиться на фронт, Фил Ходжсон с 1934 года работал парикмахером, а после войны начал карьеру торгового представителя. В 1982 году он вышел на пенсию, однако быстро осознал, что не может сидеть без дела перед телевизором, несмотря на то, что мужчине уже было за 60 лет. Попробовав себя в разных сферах, Фил понял, что больше всего ему нравится работа по дереву.

Уже 15 лет австралиец трудится в мастерской и занимается изготовлением детских игрушек. В компании довольно много возрастных сотрудников, но Ходжсон рекордсмен и самый старый работник в истории фирмы. По словам ветерана, он с радостью ходит на работу, чувствует прилив сил, занимаясь любимым делом, и даже не думает выходить на пенсию.

"У меня нет никаких жалоб или сожалений по этому поводу",

– добавил он.

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