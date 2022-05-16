Елизавета II появилась на праздновании Платинового юбилея

Елизавета II появилась на праздновании своего Платинового юбилея в Виндзорском замке и под аплодисменты толпы прошла к своему месту, чтобы посмотреть конное шоу "Галопом по истории". Об этом сообщает Daily Mail.

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Ее Величество прибыла на мероприятие на машине под национальный гимн в сопровождении кавалерии и своего младшего сына - принца Эдварда. Затем королева поприветствовала пятитысячную толпу и направилась к своему месту в королевской ложе вместе с Саймоном Бруксом-Уордом, офицером территориальной армии и другом королевской семьи.

По словам очевидцев, Елизавета II широко улыбалась гостям и смеялась. В вечернем гала-шоу приняли участие более 1,3 тыс. артистов, 600 лошадей, детские хоры, оркестр из 75 человек и мировые звезды. Актеры Хелен Миррен, Аджоа Андох, Дамиан Льюис и Мартин Клунс вышли на сцену, а Том Круз прогулялся в толпе зрителей и вызвал большой ажиотаж.