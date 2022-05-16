Как «белорусский Берия» после ареста пытался спастись от расстрела

Лаврентий Цанава был одним из самых близких друзей Берии. Однако именно Берия его и арестовал. Одной из причин ареста послужило участие Цанавы в убийстве, совершенном по приказу Сталина. Бывший министр госбезопасности Белорусской ССР в надежде избежать расстрела заговорил с Ворошиловым о нефти.

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Похититель невест

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На самом деле Лаврентий Фомич Цанава носил фамилию Джанджгава. Он родился в 1900 году в селе Нахунаво Сенакского уезда Кутаисской губернии в бедной крестьянской семье. Как пишет Сергей Рац в издании «Военная контрразведка отечественных спецслужб», в 1912 году Джанджгава окончил сельское начальное училище, а потом учился в Тифлисской гимназии, которую бросил, так и не пройдя полный курс. Впоследствии Лаврентий прослушал вечерние общеобразовательные курсы. В 1937 году он получил диплом Одесского педагогического института, однако в анкете почему-то указывал, что имеет лишь среднее образование. И вопрос об образовании Джанджгавы – не самый загадочный в его биографии.

Известно, что в начале 1920-х годов Лаврентий Джанджгава вступил в партию и начал работать в органах ВЧК. Тогда же, если верить Леониду Млечину, автору книги «До и после смерти Сталина», Джанджгава, служивший вместе с Лаврентием Берией, был исключен из РКП(б). Дело в том, что он был обвинен в похищении девушки (умыкании невесты) с применением оружия. Мало того, за упомянутое преступление тезку Берии приговорили к 5 годам заключения со строгой изоляцией. Однако молодому чекисту удалось скрыться, вследствие чего его объявили в розыск. Но в ситуацию вмешался Берия. Благодаря ему, Джанджгава не только избежал наказания, но и был восстановлен в партии и продолжил свое восхождение по карьерной лестнице.

«Подвиги» министра госбезопасности

В конце концов, сменив множество должностей и постов, в 1938 году Лаврентий Джанджгава, как указано в сборнике документов «Дело Лаврентия Берии» под редакцией Олега Мозохина, был назначен наркомом внутренних дел Белорусской ССР. Именно тогда Лаврентий Берия и посоветовал своему другу сменить фамилию на Цанава. Занимая упомянутый пост, Цанава стал один из организаторов массового расстрела заключенных в Западной Белоруссии, результате которого были уничтожены, по разным данным, от 3 870 до 4 465 человек. В годы Великой Отечественной войны Лаврентий Фомич продолжил свою службу в НКВД, а после победы стал министром государственной безопасности все той же Белорусской ССР.

Находясь на министерском посту, Цанава принял участие в убийстве известного артиста и председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса. Преступление было совершено прямо на даче Лаврентия Фомича и замаскировано под дорожно-транспортное происшествие. Как признавался сам Цанава, слова которого приведены в издании «Лаврентий Берия, 1953: стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы» Владимира Наумова, зимой 1948 года ему позвонил Абакумов и спросил, имеются ли «возможности для выполнения одного важного задания Сталина». Этим заданием и была расправа над Михоэлсом. Для проведения операции по устранению актера Лаврентий Цанава любезно предоставил свой дом в Степянке.

Торг уместен?

В 1953 году Лаврентий Цанава был арестован по указанию своего, судя по всему, уже бывшего друга Берии. Лаврентий Берия в записке от 2 апреля 1953 года, адресованной Георгию Маленкову, назвал расправу над Михоэлсом «вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР», в связи с чем предлагал взять экс-министра госбезопасности Белорусской ССР (Цанава к тому моменту уже был отправлен на пенсию) под стражу и привлечь его к уголовной ответственности. После ареста Лаврентий Фомич не единожды обращался за помощью к Берии, но все его усилия оказались тщетны. В первую очередь потому, что Лаврентий Павлович сам вскоре очутился за решеткой и был расстрелян.