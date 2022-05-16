Раскрыта профессия, которая связана с высоким риском суицида

Исследование ученых из США показало, что уровень самоубийств среди фармацевтов выше по сравнению с населением в целом.

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Суицид занимает 17-е место по причинам смерти в мире. Ежегодно в результате самоубийств на планете погибают около 700 тысяч человек. С 1999 по 2017 год уровень суицидов среди населения США вырос с 10,5 до 14 процентов на 100 тысяч человек.

Исследования показывают, что среди медицинских работников — врачей женского пола и медсестер — риск покончить с собой выше, чем среди остальных граждан. А вот о склонности к суициду у фармацевтов ученым было известно мало.

Исследователи из Калифорнийского университета решили исправить этот недочет и оценили риск самоубийства у служителей панацеи. Выводы своей работы они представили в Journal of the American Pharmacists Association. Данные были взяты из Национальной системы отчетности о насильственной смерти центров по контролю и профилактики заболеваний (NVDRS) и охватывали период с 2003 по 2018 год.

В них фигурировали 39 штатов Америки, а информация содержала описания суицидов, включая такую характеристику, как род занятий погибшего. Выяснилось, что за изученный период система NVDRS зафиксировала 316 самоубийств фармацевтов и 213 146 случаев суицидальной смерти среди представителей других групп населения. Из 316 фармацевтов 75 процентов были мужчинами, 85 процентов относились к белой расе. Средний возраст составил 53,5 года (для сравнения: средний возраст других людей, совершивших самоубийство, оказался равен 49 годам).