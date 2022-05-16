128-летняя жительница Африки раскрыла секрет долголетия

Джоанна Мазибуко из Южной Африки, которая отметила свой 128-й день рождения, призналась, что секрет ее долголетия заключается в употреблении молока и шпината.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Женщина 1894 года рождения рассказала, что ее детство прошло на ферме, где она пила очень много молока и ела в больших количествах шпинат. Именно это, по ее мнению, позволило ей дожить до такого солидного возраста.

"Теперь-то я уже ем современную пищу. Я привыкла к ней, но скучаю по еде, на которой выросла",

— отметила Мазибуко.