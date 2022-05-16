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25 минут назад

Том Форд покидает пост председателя Совета модельеров Америки

Газета.Ru

Дизайнер Том Форд оставит пост председателя Совета модельеров Америки. Об этом сообщает Vogue Business. Срок его полномочий закончится 31 мая 2022 года. На лето модельер останется в роли консультанта, пока Совет будет искать нового председателя. Место в Совете директоров за Томом Фордом сохранится и в будущем.

Том Форд покидает пост в Совете модельеров Америки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда я начинал в роли председателя в 2019 году, моей целью было - помочь американской модной индустрии добиться большего признания в мировом сообществе наших талантов и значимости. Я не мог себе представить, в каких экстремальных условиях окажутся индустрия и весь мир - что из-за пандемии мир закроется, и это изменит вектор движения наших жизней и нашего бизнеса навсегда",

- говорится в заявлении Тома Форда, обнародованном Советом модельеров Америки.

Модельер добавил, что во время пандемии деятелям индустрии моды приходилось изобретать новые методы работы, это касалось и создания коллекций, и общения с потребителями.

"Мы были вынуждены придумывать новые способы ведения дел. Некоторые могут думать, что мода - это просто создание красивой одежды и аксессуаров или проведение показов, подбор нарядов для знаменитостей и организация вечеринок. Но они не берут в расчет того, что огромная работа проделывается за кулисами, что объем индустрии составляет $3 трлн и что в ней задействованы миллионы работников",

- отметил Том Форд.

Люди,Том Форд,
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