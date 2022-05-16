Том Форд покидает пост в Совете модельеров Америки

"Мы были вынуждены придумывать новые способы ведения дел. Некоторые могут думать, что мода - это просто создание красивой одежды и аксессуаров или проведение показов, подбор нарядов для знаменитостей и организация вечеринок. Но они не берут в расчет того, что огромная работа проделывается за кулисами, что объем индустрии составляет $3 трлн и что в ней задействованы миллионы работников",