Том Форд покидает пост в Совете модельеров Америки

Дизайнер Том Форд оставит пост председателя Совета модельеров Америки. Об этом сообщает Vogue Business. Срок его полномочий закончится 31 мая 2022 года. На лето модельер останется в роли консультанта, пока Совет будет искать нового председателя. Место в Совете директоров за Томом Фордом сохранится и в будущем.
"Когда я начинал в роли председателя в 2019 году, моей целью было - помочь американской модной индустрии добиться большего признания в мировом сообществе наших талантов и значимости. Я не мог себе представить, в каких экстремальных условиях окажутся индустрия и весь мир - что из-за пандемии мир закроется, и это изменит вектор движения наших жизней и нашего бизнеса навсегда",
- говорится в заявлении Тома Форда, обнародованном Советом модельеров Америки.
Модельер добавил, что во время пандемии деятелям индустрии моды приходилось изобретать новые методы работы, это касалось и создания коллекций, и общения с потребителями.
"Мы были вынуждены придумывать новые способы ведения дел. Некоторые могут думать, что мода - это просто создание красивой одежды и аксессуаров или проведение показов, подбор нарядов для знаменитостей и организация вечеринок. Но они не берут в расчет того, что огромная работа проделывается за кулисами, что объем индустрии составляет $3 трлн и что в ней задействованы миллионы работников",
- отметил Том Форд.