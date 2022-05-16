Мэй Маск в 74 года впервые снялась в купальнике

Мать Илона Маска Мэй Маск стала одной из героинь специального выпуска журнала Sports Illustrated - она в числе других знаменитостей снялась для обложки издания в купальнике, сообщает People.
Издание также опубликовало запись ее беседы о старении с другими героинями номера - Ким Кардашьян, певицей Сиарой и моделью Юми Ню. А вопрос People о своей первой реакции на предложение сняться для Sports Illustrated 74-летняя Мэй Маск ответила:
"Я никогда даже не мечтала о чем-то таком, потому что ну кто захочет 74-летнюю женщину на обложку, тем более, в купальнике?"
Она добавила, что эта съемка позволит женщинам старше 70-ти чувствовать себя на пляже более раскованно, а также поможет 20-летним и 30-летним.
"Когда мы, женщины, идем на пляж, мы как будто стесняемся своих тел, а вокруг ходят мужчины, выглядят ужасно, и им плевать. Думаю, нам тоже не стоит так уж беспокоиться",
- сказала Мэй Маск.
На обложке мать предпринимателя и бывшая модель позирует на пляже в слитном купальнике. Съемка проходила в Белизе, автором фотоснимков стал фотограф Ю Цай.