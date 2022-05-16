Мэй Маск в 74 года впервые снялась в купальнике

Мать Илона Маска Мэй Маск стала одной из героинь специального выпуска журнала Sports Illustrated - она в числе других знаменитостей снялась для обложки издания в купальнике, сообщает People.

Издание также опубликовало запись ее беседы о старении с другими героинями номера - Ким Кардашьян, певицей Сиарой и моделью Юми Ню. А вопрос People о своей первой реакции на предложение сняться для Sports Illustrated 74-летняя Мэй Маск ответила:

"Я никогда даже не мечтала о чем-то таком, потому что ну кто захочет 74-летнюю женщину на обложку, тем более, в купальнике?"

Она добавила, что эта съемка позволит женщинам старше 70-ти чувствовать себя на пляже более раскованно, а также поможет 20-летним и 30-летним.

"Когда мы, женщины, идем на пляж, мы как будто стесняемся своих тел, а вокруг ходят мужчины, выглядят ужасно, и им плевать. Думаю, нам тоже не стоит так уж беспокоиться",

- сказала Мэй Маск.