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1 час назад

Агузарова выступит на музыкальном фестивале Stereoleto

Газета.Ru

Экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за несколько лет выступит на сцене.

Агузарова выступит на музыкальном фестивале Stereoleto
Фото: Газета.RuГазета.Ru

12 июня она споет на музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.

"Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова – 12 июня на Stereoleto 2022! Выступление Жанны на Stereoleto станет первым за 7 лет",

— пообещали организаторы.

Также на сцену выйдут Леонид Агутин, бит-квартет "Секрет", Manizha, Найк Борзов, Pompeya, "Каста", Iowa, Dead Blonde, "Перемотка", "Видеокассета твоих родителей", "Космос на потолке".

Stereoleto проходит с 2001 года, с 2019 года проводится в общественном пространстве "Севкабель-порт" в гавани Васильевского острова.

Люди,Жанна Агузарова,Найк Борзов,Леонид Агутин,
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