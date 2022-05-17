Агузарова выступит на музыкальном фестивале Stereoleto

Экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за несколько лет выступит на сцене.
12 июня она споет на музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.
"Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова – 12 июня на Stereoleto 2022! Выступление Жанны на Stereoleto станет первым за 7 лет",
— пообещали организаторы.
Также на сцену выйдут Леонид Агутин, бит-квартет "Секрет", Manizha, Найк Борзов, Pompeya, "Каста", Iowa, Dead Blonde, "Перемотка", "Видеокассета твоих родителей", "Космос на потолке".
Stereoleto проходит с 2001 года, с 2019 года проводится в общественном пространстве "Севкабель-порт" в гавани Васильевского острова.