Как трое ученых посрамили научные издания

Ученые решили доказать, что некоторые научные издания публикуют откровенно бредовые статьи. Часто этим грешат журналы, специализирующиеся на социальных науках. "Рамблер" рассказывает, как им это удалось.

Фото: Кадр из фильма на Youtube: Д. Линдси и Х. Плакроуз смеются над своими рукописями Кадр из фильма на Youtube: Д. Линдси и Х. Плакроуз смеются над своими рукописями

Группа ученых в составе доктора философии Питера Богоссяна, математика Джеймса А. Линдси и социолог Хелен Плакроуз решили провести эксперимент и отправить вымышленные научные статьи, буквально на грани бреда, в различные издания, чтобы посмотреть на реакцию редакций и научного сообщества. По их мнению, к публикации часто принимаются статьи, которые лишены научной ценности, но содержат идеи, одобряемые в обществе.

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Всего ученые подготовили двадцать псевдонаучных статей и отправили их в журналы. На момент, когда обман был раскрыт, четыре статьи были опубликованы, три — на доработке после рецензирования, семь — на рассмотрении и лишь шесть были отклонены.

Статья "Человеческие реакции на культуру изнасилования и квир-проявления на городских собачьих площадках в Портленде, штат Орегон" была отмечена премией, а кроме того, ее планировали включить в юбилейный выпуск в честь 25-летия журнала.

В издании Fat Studies была напечатана статья, доказывающая, что ожирение — это одна из форм бодибилдинга. Разница лишь в том, что кто-то использует для построения тела мышцы, а кто-то — жир.

Журнал Affilia принял и напечатал статью про феминизм с заголовком Our Struggle is My Struggle, которая оказалась первой главой из самой известной книги Гитлера. В нее были внесены лишь небольшие исправления, а слово "евреи" заменено на "белые мужчины".

Получили одобрение статьи о патриархальных разговорах мужчин с официантками, о необходимости сажать белых детей на цепь во время уроков истории, чтобы они на собственной шкуре ощутили, что такое рабство.