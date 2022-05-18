Калининградский школьник написал две научные книги

- Когда дочь сказала, что нужно выпустить книгу, я не сразу понял, о чем речь, потому что Паша никому ничего не говорил, - пояснил он. - Скачали все на флешку и поехали с внуком в типографию. Редакторы еще удивились, что исправлять практически ничего не нужно: текст был грамотный. После "Неврологии и нейрохирургии" печатать второй сборник по кардиологии было уже проще.