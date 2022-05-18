Калининградский школьник написал две научные книги

Дизайн верстки Павел разработал сам на домашнем компьютере. Собранную для книг информацию предварительно отправил на проверку в институт им. Склифосовского, откуда через пару дней получил ответ, что все сведения достоверные. Особенно отмечалась понятная структура материала и его грамотная подача. Впрочем, здесь парень схитрил и не указал свой возраст, потому рецензенты полагали, что общаются не с подростком, а со своим коллегой или аспирантом, разрабатывающим методические рекомендации.
"Книги написаны легко и доступно. Информацию поймет даже человек, не имеющий медицинского образования",
- говорится в отзыве на книгу.
- Как-то я узнал, сколько людей ежегодно умирают от инсультов и инфарктов, решил разобраться в теме, - признался Павел, рассказывая, как идея книг пришла ему в голову. - Начал собирать информацию. Это послужило основой для "Неврологии и нейрохирургии".
Напечатать первый сборник ему помог дедушка Анатолий Луханин, выделив нужную сумму из пенсии.
- Когда дочь сказала, что нужно выпустить книгу, я не сразу понял, о чем речь, потому что Паша никому ничего не говорил, - пояснил он. - Скачали все на флешку и поехали с внуком в типографию. Редакторы еще удивились, что исправлять практически ничего не нужно: текст был грамотный. После "Неврологии и нейрохирургии" печатать второй сборник по кардиологии было уже проще.
Пока сверстники Павла зависают в "социалках", он посещает вебинары НИИ им. Склифосовского, изучает медицинскую литературу и заказывает из интернет-магазина очередной пульсоксиметр (прибор для измерения уровня кислорода в крови). Планирует стать анестезиологом-реаниматологом. Такой выбор несколько удивляет: обычно будущие врачи мечтают о хирургии или стоматологии - наиболее популярных и прибыльных отраслях медицины.
- Этот врач спасает жизни и до последнего остается с пациентом, но обычно находится в тени, его работу часто не замечают. Реаниматолог не настолько популярен, как тот же хирург, и мне это нравится,
- объясняет школьник.
Однажды в руки Павла попала кардиограмма бабушки, в расшифровке которой он нашел ошибку. Так удалось скорректировать неправильное лечение.
Есть у него и заветная мечта: побывать на экскурсии в НИИ им. Склифосовского и посетить отделение неотложной помощи. Ведь именно там Паше хотелось бы работать после окончания медицинского вуза.