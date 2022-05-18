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30 минут назад

Россияне назвали самый безопасный отдых

Lenta.ru

Дом и дача были названы самыми безопасными места для отдыха у 82 процента россиян. Об этом говорится в исследовании поставщика услуг по охране недвижимости Delta Системы безопасности, передает РИА Новости.

Россияне назвали самый безопасный отдых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По мнению респондентов, безопаснее всего этим летом отдыхать в деревне или на даче — 65 процентов ответов. 17 процентов считают, что надежнее остаться дома»,

— отмечают специалисты.

Также 12 процентов респондентов считают, что самый безопасный формат отдыха сейчас — это российские курорты. При этом 4 процента участников опроса полагают, что на этот статус претендует отдых за рубежом, а 2 процента настаивают, что наиболее безопасно только в самых отдаленных уголках мира.

Наиболее популярным ответом оказались дом и дача, 85 процентов признались, что предпочли бы провести время именно в этих местах. На втором месте оказались выбрали 10 процентов опрошенных, а еще 3 процента граждан планируют посетить Азию и другие экзотические направления. Только 2 процента респондентов хотят уехать в Европу эти летом.

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