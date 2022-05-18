Женщина 36 лет притворялась мужчиной

В Индии женщина на протяжении 36 лет притворялась мужчиной для того, чтобы обеспечить свою дочь. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Фото: editorji/YouTube editorji/YouTube

Женщина по фамилии Петчиаммал была замужем 15 дней, спустя две недели после свадьбы ее муж скончался от обширного инсульта. На тот момент ей было 22 года, и она была беременна девочкой. Когда женщина осталась одна, ей нужно было обеспечить дочь и она пошла работать.

Петчиаммал трудилась на стройках, в отелях, кафе, но постоянно сталкивалась с домогательствами. Тогда она решила, что ей нужно измениться. Она пошла в храм, отстригла волосы и взяла новое имя. Только близкие родственники и дочь знали о том, что она женщина.