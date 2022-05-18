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35 минут назад

Женщина 36 лет притворялась мужчиной

Мария Каткова

В Индии женщина на протяжении 36 лет притворялась мужчиной для того, чтобы обеспечить свою дочь. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Женщина 36 лет притворялась мужчиной
Фото: editorji/YouTubeeditorji/YouTube

Женщина по фамилии Петчиаммал была замужем 15 дней, спустя две недели после свадьбы ее муж скончался от обширного инсульта. На тот момент ей было 22 года, и она была беременна девочкой. Когда женщина осталась одна, ей нужно было обеспечить дочь и она пошла работать.

Петчиаммал трудилась на стройках, в отелях, кафе, но постоянно сталкивалась с домогательствами. Тогда она решила, что ей нужно измениться. Она пошла в храм, отстригла волосы и взяла новое имя. Только близкие родственники и дочь знали о том, что она женщина.

Спустя 36 лет она открыла всем правду и решила, что нужно перестать скрываться. Ее дочь уже выросла, вышла замуж, родила ребенка, и теперь у Петчиаммал нет нужды скрываться.

Ранее сообщалось, что "Двойник" ДиКаприо обманул вдову из США на 813 тыс. долларов.

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