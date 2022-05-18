Женщина 36 лет притворялась мужчиной

В Индии женщина на протяжении 36 лет притворялась мужчиной для того, чтобы обеспечить свою дочь. Об этом сообщает издание Oddity Central.
Женщина по фамилии Петчиаммал была замужем 15 дней, спустя две недели после свадьбы ее муж скончался от обширного инсульта. На тот момент ей было 22 года, и она была беременна девочкой. Когда женщина осталась одна, ей нужно было обеспечить дочь и она пошла работать.
Петчиаммал трудилась на стройках, в отелях, кафе, но постоянно сталкивалась с домогательствами. Тогда она решила, что ей нужно измениться. Она пошла в храм, отстригла волосы и взяла новое имя. Только близкие родственники и дочь знали о том, что она женщина.
Спустя 36 лет она открыла всем правду и решила, что нужно перестать скрываться. Ее дочь уже выросла, вышла замуж, родила ребенка, и теперь у Петчиаммал нет нужды скрываться.
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