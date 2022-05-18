Британка рассказала, почему не принимает душ неделями

Британка, живущая в глуши, рассказала, что не принимает душ и не чистит зубы неделями. Об этом пишет издание NY Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Аннабел Фенвик Эллиотт, называющая себя "мерзкой девчонкой", рассказала в своем блоге в TikTok о "мерзких вещах", которые стали частью ее образа жизни.

По словам девушки, она живет одна далеко от цивилизации и не общается с другими людьми, а потому неделями не принимает душ и не чистит зубы.

"Я не вижу в этом смысла, мне не очень нравится ощущение, когда ты мокрый, а потом приходится вытираться насухо, да еще и холодно",

- поделилась она.

Аннабел также призналась, что не пользуется дезодорантом, потому что "не видит в этом смысла".

"Я никого не вижу, и меня это не беспокоит – я не чувствую себя грязной, хотя на самом деле это так",

- продолжила она.

Девушка сказала, пользуется дезодорантом только, когда выходит за продуктами, но добавила, что делает это далеко не всегда.

"Мерзкая девчонка" также призналась, что не чистит зубы по утрам, так как ей жалко тратить на это время. О мытье посуды, стирке и уборке Аннабел тоже не беспокоится. По словам девушки, посуду она ополаскивает водой без мыла, постель не заправляет, а стирает очень редко, потому что стиральный порошок стоит слишком дорого.

"Я не против мыла, зубной пасты и стирального порошка. Просто я хиппи в душе",

- призналась Аннабел в конце своего видео.

Несмотря на шокирующее признание, подписчики не стали осуждать Аннабел.

В ходе дискуссии в комментариях к видео выяснилось, что до пандемии девушка жила в Лондоне и соблюдала правила гигиены.

"Просто сейчас я живу одна, в глуши, и мне все это не нужно",