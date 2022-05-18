Почему люди верят предсказаниям экстрасенсов

Ясновидящая Ванга предсказала, что после 2022 года люди перестанут быть похожими на себя, в мире будет больше преступлений, и личная выгода будет выше моральных ценностей и человеческой жизни. Кроме того, Ванга предрекала в нынешнем году аномальную жару и засуху.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Илья Вольнов, директор Центра технологической поддержки образования Московского Политеха, куратор выставочных проектов Science Art, Анастасия Булгакова, психолог и Александр Панчин, биолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой рассказали о том, чем Ванга отличалась от других пророков, какие ее предсказания сбылись и почему люди им верят.

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Александр Панчин напомнил, что ни один человек, который говорил о себе как о маге, экстрасенсе или колдуне, не смог это доказать в условиях научного эксперимента, а таких проверок проводится более чем достаточно.

— На протяжении десятилетий фонд Рэнди предлагал миллион долларов тому, кто докажет, что обладает экстрасенсорными способностями. В России есть премия имени Гудини, которая предлагает 2 миллиона рублей тому, кто докажет свои способности. Недавно закончились очередные испытания,

— рассказал эксперт.

Психолог Анастасия Булгакова придерживается другой точки зрения и убеждена, что экстрасенсы существуют, но они не так охотно заявляют о способностях, чтобы не иметь связей со спецслужбами. Также эксперт описала механизмы воздействия магов на людей и объяснила, почему люди верят их предсказаниям.

— СМИ эти предсказания ради рейтингов популяризируют. Происходит зомбирование общества. Во-первых, настрой на определенный результат, и второе — отключение населения от каких-либо действий. Это зомбирование человека через слово. У нас про ученых нет столько фильмов, про историю, сколько есть про предсказателей.

Илья Вольнов имеет третью точку зрения, согласно которой каждый человек наделен какими-то экстрасенсорными способностями, просто необходимо их в себе распознать.