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2 часа назад

Найден самый старый мужчина в мире

Мира Маркина

Хуан Винсенте Мора считается самым старым живущим мужчиной в мире по версии редакторов Книги рекордов Гиннесса. Ему 112 лет и он живет в Венесуэле, сообщает UPI. Почетное звание Хуан получил за несколько дней до 113-го дня рождения.

Найден самый старый мужчина в мире
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Мора появился на свет 27 мая 1909 года в многодетной семье. У Хуана было еще десять братьев и сестер. Мужчина в течение долгих лет работал фермером. Между прочим, свой последний участок земли он продал только в 104-летнем возрасте.

В 1937 году Хуан женился. Но его супруга не дожила до сегодняшнего дня. Ее не стало в 1997-м году. У мистера Мора 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Каждый свой день он начинает с чашки кофе и завтрака с многочисленными членами своей семьи.

Рекордсмен поделился, что самое важное, чему он научился в жизни, — это «любовь к Богу, любовь к семье и то, что мы должны рано вставать на работу». Хуан остается верен католицизму и молится ежедневно.

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