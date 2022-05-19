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1 час назад

Мальчик поймал огромного карпа всего на два килограмма легче себя и побил рекорд

Lenta.ru

Школьник из города Эшфорд, Великобритания, побил мировой рекорд среди юных рыбаков, поймав самого большого карпа. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик поймал карпа на два кило легче себя и побил рекорд
Фото: RidgeMonkey / YouTubeRidgeMonkey / YouTube

11-летний Каллюм Петтит отправился со своим 40-летним отцом Стюартом на рыбалку во французский город Реймс. Отец и сын забронировали путешествие еще 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 им пришлось отложить поездку.

Во время рыбалки мальчик выловил огромного карпа весом 43,5 килограмма. Рыба попалась на приманку со вкусом бананового пирога и оказалась всего на два килограмма легче ребенка. Чтобы справиться с рыбой, Каллюму хватило 20 минут.

Поскольку вода была мутной, ни мальчик, ни его отец сначала не поняли, насколько огромен улов. Только когда Стюарт решил поместить рыбу в сеть, он осознал, что это один из самых больших карпов в Европе. Посмотреть на его улов собрались и другие рыбаки. Рыбе дали прозвище Большая Девочка.

Каллюм увлекается рыбалкой с раннего детства. Его предыдущей самой крупной рыбой был зеркальный карп, который весил 13 килограммов.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Иллинойс поймал крупного веслоноса и поставил рекорд. Оказалось, что его масса составила 63,8 килограмма.

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