Странные профессии, за которые платят хорошие деньги

Вряд ли вы когда-нибудь слышали об этих специальностях, а между тем, людям, которые выполняют эту работу, платят весьма неплохие деньги. О редких и необычных профессиях читайте в материале «Рамблера».

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Доярка змеи

У этих доярок вовсе не такая же задача, как у тех, которые общаются с коровами. Ведь вместо молока представители этой профессии должны собирать яд. Ведь для того, чтобы сделать противоядие против укуса опасной змеи, необходимо получить яд, на основе которого оно, собственно, и будет изготовлено. Сделать это непросто, справиться сможет лишь профессионал.

Дегустатор собачей еды

Представители этой профессии не обманывают, если говорят, что корм для четвероногих друзей стал вкуснее. Ведь в их обязанности входит первыми пробовать собачьи блюда.

Проверяющий эффективность дезодоранта

Этим специалистам приходится изо дня в день нюхать подмышки людей, на которых тестируют новые дезодоранты. Другого выхода нет: как иначе узнать, насколько эффективно средство борется с запахом пота.

Фейсфилер

У этих экспертов работа приятнее. Обонять тела незнакомцев им нет необходимости, а вот трогать чужие лица – да. Специалисты, у которых сильно развито осязание таким образом стараются понять, насколько хорош новый крем для лиц. Для этого и прикасаются к щекам, лбам и носам тестирующих кремы людей.

Ныряльщик за мячами для гольфа