Странные профессии, за которые платят хорошие деньги

Вряд ли вы когда-нибудь слышали об этих специальностях, а между тем, людям, которые выполняют эту работу, платят весьма неплохие деньги. О редких и необычных профессиях читайте в материале «Рамблера».
У этих доярок вовсе не такая же задача, как у тех, которые общаются с коровами. Ведь вместо молока представители этой профессии должны собирать яд. Ведь для того, чтобы сделать противоядие против укуса опасной змеи, необходимо получить яд, на основе которого оно, собственно, и будет изготовлено. Сделать это непросто, справиться сможет лишь профессионал.
Представители этой профессии не обманывают, если говорят, что корм для четвероногих друзей стал вкуснее. Ведь в их обязанности входит первыми пробовать собачьи блюда.
Этим специалистам приходится изо дня в день нюхать подмышки людей, на которых тестируют новые дезодоранты. Другого выхода нет: как иначе узнать, насколько эффективно средство борется с запахом пота.
У этих экспертов работа приятнее. Обонять тела незнакомцев им нет необходимости, а вот трогать чужие лица – да. Специалисты, у которых сильно развито осязание таким образом стараются понять, насколько хорош новый крем для лиц. Для этого и прикасаются к щекам, лбам и носам тестирующих кремы людей.
Новички в этой увлекательной игре частенько отправляют мячи для гольфа не в лунку, а совершенно в другие места. В частности – пруды или озера, которые расположены неподалеку от полей для гольфа. Справедливости ради стоит отметить, что и профессионалы порой, не рассчитав силу удара, могут тоже отправить мяч на дно водоема. Их либо оставляют там, либо вылавливают. Поднимают мячи для гольфа со дна водоемов специально нанятые сотрудники, которых нанимают, как правило, владельцы элитных гольф-клубов. Ныряльщики за свою работу получают весьма неплохое вознаграждение – их гонорар может составлять более 100 000 долларов в год.