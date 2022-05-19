Ветеран британских ВВС подарил медведя детскому хоспису

Ветеран британских Королевских ВВС Джим Сквайрс, которому исполнилось 97 лет, передал своего любимого медведя детскому хоспису South West's Little Bridge House, сообщает Devon Live.
Он сам приехал в учреждение и заявил, что хочет, чтобы после его смерти медведь попал "в хороший дом", и выразил надежду, что это доставит большую радость детям.
"Для нас большая честь дать его любимому медведю новый дом, и мы знаем, что дети, находящиеся в хосписе, будут любить его так же сильно, как и он",
— сказала старший администратор по уходу в Little Bridge House Мишель Норт.
Кроме того, Сквайрс рассказал умирающим детям и сотрудникам хосписа, как служил воздушным стрелком на бомбардировщике "Ланкастер" и совершал боевые вылеты.