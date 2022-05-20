«Жизнь — больше, чем холодная истина, а живем мы только один раз»

Фритьоф Нансен — пожалуй, самый известный норвежец за всю историю страны. Слава о нем распространилась далеко за пределы Скандинавии: в честь исследователя названы горы, острова, корабли, астероиды и даже кратер на Северном полюсе Луны. А о жизни Нансена можно снимать сериалы, сюжет которых не смогли бы придумать даже талантливые сценаристы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Все начинается со страсти

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Фритьоф Нансен родился в небольшом городке неподалеку от Осло и с раннего детства был совершенно очарован природой: он мог часами завороженно смотреть на горы, наблюдать за животными и птицами. Уже в школе мальчик знал, что станет зоологом, чтобы изучать фауну и помогать зверям. О том, что работа на кафедре проходит в пыльных кабинетах, Нансен не догадывался, а когда стал студентом понял — такая жизнь не для него! Поэтому в возрасте 20 лет Фритьоф сбежал на промысловом судне и целый год изучал жизнь арктических тюленей. Вернувшись, Нансен все же получил академическое образование, он изучал беспозвоночных, но мечты о дальних плаваниях и приключениях не оставляли молодого мужчину. Сразу после защиты докторской он должен был отправиться в Гренландию: из таких экспедиций часто не возвращались живыми, поэтому один из профессоров Фритьофа даже пошутил: «Вряд ли можно надеяться, что молодой человек вернется из этого похода живым, и, если он будет счастливее от того, что получил перед отъездом докторскую степень, так почему бы не дать ему ее?

Самое безумное путешествие века

Главным увлечением Нансена с самого детства был спорт. Его мать Аделаида Нансен была буквально влюблена в лыжи и сумела привить эту страсть своему сыну – с двух лет маленький Фритьоф рассекал по снежным просторам вокруг фамильного поместья на маленьких лыжах, ловко отталкиваясь коротенькими палками. В возрасте 17 лет Нансен выиграл свой первый национальный чемпионат по лыжным гонкам — первый из двенадцати. Это увлечение помогло Нансену совершить самое безумное путешествие 19 века: во время плавания к Гренландии он твердо решил пересечь остров на лыжах, добравшись до запада, где находились редкие населенные пункты. В успех этой затеи не верил никто, кроме датского предпринимателя Августина Гамеля. Именно он выделил деньги на поход. Итак, в 1888 году Нансен и его товарищи высадились у берегов Гренландии. Им предстояло почти три месяца пробираться по ледникам: 470 километров сложнейшего маршрута по ледниковому куполу Гренландии и морозы, достигавшие 40 °C. Члены экспедиции тащили сани весом 100 кг и преодолевали путь ночами, когда ледники подмораживались. Путники страдали от холода из-за неудачной шерстяной одежды, им постоянно не хватало питьевой воды из-за слабой печки, а к середине маршрута у них закончились все жиры из рациона питания и Отто Свердруп, бывший ближайшим сподвижником Нансена, предложил съесть сапожную мазь, сделанную на основе льняного масла. 11 октября команда Фритьофа достигла западного берега Гренландии, где жили коренные народы. Путешественники надеялись, что отсюда они смогут вернуться на «большую землю», но их разочаровали — последний в году корабль отплыл еще в Августе. Так Нансен остался зимовать с эскимосами: он поселился в эскимосском иглу и всю зиму ходил с аборигенами на охоту и рыбалку, катался на каяке, изучал их быт и традиционное снаряжение. В Норвегию команда попала 30 мая 1889 года, Фритьофа и членов экспедиции встречали, как национальных героев. Но главное, из этого путешествия Нансен привез наработки нового оборудования и советы о том, как ученым выживать в полярных условиях.

Уникальный корабль и путешествие ко льдам

С момента возвращения из Гренландии Нансен был одержим идеей первым добраться до Северного полюса. Он спроектировал корабль, который мог выдержать многотонное давление льдов, планировал достигнуть северных районов России, где судно непременно вмерзнет в ледники, а затем с помощью течения окажется на Северном полюсе. Идея казалась безумной, но в нее поверили. Однако расчеты Фритьофа не оправдались: корабль, вмерзнув в льды возле Таймыра, дрейфовал так медленно, что плавание заняло бы не два года, как планировалось, а пять-шесть лет. Тогда Нансен решил действовать сам и достигнуть полюса на собаках. 14 марта 1895 года, спустя почти два года после начала плавания, Нансен вместе со своим напарником Ялмаром Йохансеном на трех нартах и с 28 собаками стартовали к полюсу, намереваясь дойти туда примерно за месяц и затем вернуться на Шпицберген, либо на Землю Франца-Иосифа, где их могли подобрать промысловые суда. Затея была ещё более самоубийственной, чем поход по Гренландии.

Поход, действительно, едва не стоил Нансену жизни: ледяная вода, голод, сломавшиеся приборы делали возвращение почти невозможным. В августе Нансен и Йохансен добрались до острова Соседний – первой земли за последние два года. К сентябрю удалось дотащиться до острова Джексона, где решили делать зимовку. Норвежцы построили на продуваемом всеми ветрами берегу каменную хижину, подобие жилища первобытного человека. До прихода зимы удалось застрелить нескольких тюленей и белого медведя, мясом которых питались всю зиму, так как запасы с Фрама уже покрылись толстым слоем плесени. Температура в их логове едва поднималась выше нуля; оно продувалось всеми ветрами; то, что двоим норвежцам удалось выжить и сохранить здоровье за 8 месяцев вынужденной зимовки, иначе как чудом объяснить нельзя.

Герой во льдах и на суше

После возвращения с Северного полюса Фритьоф стал безусловным кумиром целой нации. Он был еще молод, но уже успел завоевать любовь жителей страны. В Норвегии Нансен занимался дипломатией, он участвовал в освобождении государства и путем переговоров добился коронации Карла Датского. В 1920 году Фритьоф занял пост Верховного комиссара Лиги Наций: его главной задачей было добиться возвращения на родину тысяч военнопленных, которые после Первой мировой войны оставались в Европе и России. После тяжелых переговоров с советским правительством и мучительного поиска средств на перевозку, питание и расселение военнопленных, он сумел в течение полугода при помощи Международного Красного Креста организовать три двусторонних маршрута репатриации – через Балтику, Черное море и порт Владивостока. Немцы возвращались в Германию, австрийцы в Австрию, а русские — в новую для них Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. За два года усилиями Фритьофа домой вернулись пол миллиона человек!

Норвежец, спасший тысячи русских

С Россией Фритьофа связывала не только первая экспедиция к полюсу: он посещал страну неоднократно, проходил ее в пеших путешествиях и даже помогал снаряжать экспедицию Амундсена. Поэтому о проблемах, с которыми столкнулась страна, знал не понаслышке. Революционные потрясения, Гражданская война и две засухи 1920 и 1921 года подряд привели к страшному голоду в русском Поволжье и на Украине. Катастрофа затронула около 30 миллионов человек, ежедневно от истощения погибали тысячи людей – требовалось немедленно их спасать. При этом большевики отказывались от помощи европейцев. Тогда за дело взялся Нансен: он встретился с народным комиссаром по иностранным делам РСФСР Георгием Чичериным и тот дал «разрешение» на поставки гуманитарной помощи. Следующие два года были наполнены непрестанным поиском финансирования и каналов поставки продовольствия в Россию. Нансен горячо выступал в Лиге Наций, обращался напрямую к главам многих государств и привлекал частные благотворительные фонды. Еще одним поручением от Лиги Наций для Фритьофа стала разработка паспорта беженца: Европу в те года наводнили русские, бежавшие от режима большевиков. Решение, выработанное Нансеном, поражало своей простотой – он предложил создать единый документ для всех вынужденных переселенцев – «паспорт вынужденного беженца», который позволил бы легализовать их статус и дать возможность начать новую жизнь. К середине 1920-х годов в программе «Нансеновских паспортов» участвовало 43 страны, к 1942 году их количество увеличилось до 52.

Нобелевская премия