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1 час назад

Денис Мацуев впервые сыграет фортепианный квартет Штрауса в Москве

ТАСС

Народный артист России пианист Денис Мацуев 27 мая представит новую концертную программу в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пятницу организаторы вечера.

Денис Мацуев впервые сыграет фортепианный квартет Штрауса в Москве
Фото: legion-medialegion-media

"В программу концерта вошли композиции великих классиков. В первом отделении Денис Мацуев сольно исполнит "Времена года" Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит легендарный фортепианный квартет Рихарда Штрауса, который Мацуев будет играть впервые",

- отметили в пресс-службе.

Вместе с Мацуевым квартет исполнят скрипач Гайк Казазян, альтист Сергей Полтавский и виолончелист Александр Рамм.

Люди,Александр Рамм,Сергей Полтавский,Рихард Штраус,Денис Мацуев,Петр Чайковский,
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