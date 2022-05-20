Денис Мацуев впервые сыграет фортепианный квартет Штрауса в Москве

Народный артист России пианист Денис Мацуев 27 мая представит новую концертную программу в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пятницу организаторы вечера.
"В программу концерта вошли композиции великих классиков. В первом отделении Денис Мацуев сольно исполнит "Времена года" Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит легендарный фортепианный квартет Рихарда Штрауса, который Мацуев будет играть впервые",
- отметили в пресс-службе.
Вместе с Мацуевым квартет исполнят скрипач Гайк Казазян, альтист Сергей Полтавский и виолончелист Александр Рамм.