Денис Мацуев впервые сыграет фортепианный квартет Штрауса в Москве

"В программу концерта вошли композиции великих классиков. В первом отделении Денис Мацуев сольно исполнит "Времена года" Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит легендарный фортепианный квартет Рихарда Штрауса, который Мацуев будет играть впервые",