Сколько часов в день россияне слушают музыку

Почти половина граждан России – 42% – слушает музыку меньше часа в день и делает это через наушники. Таковы данные опроса сервиса Ozon, сообщает Газета.ru.

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При этом несколько часов в день слушает музыку только треть опрошенных. Еще 12% респондентов слушают музыку час в день, а 4% – все время.

Оказалось также, что чаще всего россияне слушают рок и поп-музыку – 25%. 17% опрошенных сообщили, что любят слушать хип-хоп, а 16% отдают предпочтение джазу.