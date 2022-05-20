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35 минут назад

Сколько часов в день россияне слушают музыку

РИАМО

Почти половина граждан России – 42% – слушает музыку меньше часа в день и делает это через наушники. Таковы данные опроса сервиса Ozon, сообщает Газета.ru.

Сколько часов в день россияне слушают музыку
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

При этом несколько часов в день слушает музыку только треть опрошенных. Еще 12% респондентов слушают музыку час в день, а 4% – все время.

Оказалось также, что чаще всего россияне слушают рок и поп-музыку – 25%. 17% опрошенных сообщили, что любят слушать хип-хоп, а 16% отдают предпочтение джазу.

Любимые мелодии россияне обычно слушают в наушниках. Этим гаджетом совсем не пользуются 8% респондентов. Около четверти используют их в транспорте, 8% – на прогулке, 4% – когда занимаются спортом.

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