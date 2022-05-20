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54 минуты назад

Александра Маринина рассказала о своих увлечениях

Inc-News

Писательницу интересует не только литература и всё с нею связанное. Она также не прочь позаниматься, например, йогой.

Александра Маринина рассказала о своих увлечениях
Фото: Inc-NewsInc-News

У каждого творческого человека, несомненно, есть лайфхаки, помогающие выходить из творческого кризиса. Кто-то ищет вдохновения в романтических отношениях, кто-то сбегает от городской суеты куда-нибудь в глубинку... А автор детективов Александра Маринина держит мозг и тело в тонусе — именно это помогает ей творить.

"Из этого болота мне надо было как-то себя вытаскивать. Любое занятие — механическое, ручное, интеллектуальное — активизирует участки мозга, которые до этого спали. Чтобы разбудить мозг и заставить его работать, я занялась вышивкой",

— рассказала она в интервью для РИА Новости.

В этот же период писательница записалась на йогу и фламенко, а также начала активно пополнять свою коллекцию колокольчиков. Все эти творческие новшества помогли вдохновению вернуться.

Маринина признаётся, что сейчас у неё очень много идей. Из вышеупомянутых хобби она оставила только колокольчики — на остальное попросту не хватает времени.

Люди,Александра Маринина,
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