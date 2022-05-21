Каким людям предсказал удачу Мессинг

Советский экстрасенс Вольф Мессинг считал, что только три знака зодиака обречены на успех.
Мессинг полагал, что родившиеся под знаком Весов – самые противоречивые люди. Их врожденный эгоизм может даже убить в них стремление стать честным человеком. При этом Весы – гениальные манипуляторы, хотя всегда чувствуют, когда могут причинить человеку вред, и эти границы не переходят.
Мессинг считал, что из Весов получаются идеальные начальники, поскольку у них хорошо развита интуиция.
По мнению Мессинга, Овны – одни из самых интересных знаков зодиака. Они талантливы и целеустремленны, поэтому всегда могут добиться своего. Даже если окружающие, да и они сами, не очень-то верят в победу, пишет «Московский комсомолец».
Овны умеют пускать пыль в глаза, но способны и учиться на своих ошибках. Овны обладают сильной энергетикой и обожают командовать, поэтому ужиться с ними трудно. Но именно эти качества помогают Овнам строить карьеру.
Водолеев Мессинг считал очень сложными и многогранными людьми. Особенность этого знака в том, что они видят прекрасное в каждом человеке. Они хорошо ладят со всеми, излучая свет и позитивную энергию. Провидец считал, что этот знак зодиака самый счастливый.