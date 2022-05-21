Самые раскованные женщины в истории

Эти женщины навеки вошли в историю, но не только благодаря той важной роли, которую сыграли в жизни своих стран. Они прославились и как искусные любовницы. «Рамблер» рассказывает о знаменитых женщинах со свободными взглядами.

Фото: Кадр из фильма "Мария-Антуанетта" Кадр из фильма "Мария-Антуанетта"

Мария-Антуанетта

Когда Мария-Антуанетта выходила замуж, вряд ли ей кто-то сказал, что ее муж будет не способен на подвиги в постели. Что оставалось делать юной красотке? Конечно, флиртовать на балах и искать любовников на ночь.

Клеопатра

Говорят, что мужчины были готовы умереть за право провести ночь с царицей Египта. Не удивительно, что и Цезарь, и Марк Антоний пали к ее ногам. Легкий нрав и игривый настрой Клеопатры римских императоров не смущал, а скорее наоборот — привлекал. Никто не помнит, как звали великих фараонов, зато легкий нрав Клеопатры вошел в историю. Ради нее были готовы пойти на все, и она умело этим пользовалась.

Княжна Салтыкова

Многих женщин привлекают мужчины в форме, и княжна Мария Алексеевна Салтыкова здесь не стала исключением. Говорят, что она наряжалась в мужскую одежду, чтобы пробраться ночью в казарму и уж там повеселиться, как следует, с гренадерами.

Мессалина

Жена римского императора Клавдия попала даже в один из очерков Тацита благодаря своим специфическим представлениям об этике и морали, а скорее их полному отсутствию. Тацит писал, что Мессалина однажды проспорила с профессиональной жрицей любви о том, кто доставит удовольствие большему количеству мужчин за одну ночь. Жена императора победила с разгромным счетом 50 против 25.

Екатерина Вторая