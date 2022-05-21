Как русские писатели издевались над своими женами

В школе об этом не рассказывают на уроках литературы. Вероятно, не хотят портить репутацию писателям-классикам. Но с другой стороны ведь гораздо интереснее узнавать о том, какими они были на самом деле. «Рамблер» рассказывает, как знаменитые русские писатели вели себя со своими женами.

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Лев Толстой

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Толстой считается образцом морали и добродетели. О том, что такое хорошо и плохо, прилично и неприлично, он рассуждает в автобиографической трилогии "Детство. Отрочество. Юность". Хороший мальчик из уважаемой семьи. Но вот в отношениях с женой Софьей он проявил себя с неожиданной стороны. Он считал, что только рождение детей может оправдать любовные отношения между мужем и женой. При этом воздержание было не для него, и первые 13 лет совместной жизни для его жены превратились в одну сплошную беременность с перерывами на роды. В их семье родилось 13 детей. Позже он ушел в философию и совершенно не интересовался повседневными делами. Все заботы о поместье легли на плечи его жены. Также он бесконечно принимал странников и нищих, которых еще нужно было кормить. Конечно, жене все это не нравилось, потому что переходило все мыслимые пределы.

Федор Достоевский

Извечный оппонент Толстого и сам оказался не идеальным мужем. Жене Анне, которая его очень любила, приходилось мириться не только с эпилепсией, но и безудержной страстью к азартным играм. Достоевский мог проиграть все, а потом заложить вещи и снова проиграть.

Александр Блок

Со своей будущей женой Любовью Менделеевой он познакомился в юном возрасте. Позже они поженились, но Любовь он будет воспринимать исключительно как Прекрасную Даму, а чтобы не опорочить большое и светлое чувство, спать он предпочитал с другими женщинами. В конце концов и жене пришлось научиться легче относиться к адюльтеру. А их отношения превратились в причудливые многоугольники с участием любовников и любовниц.

Иван Бунин