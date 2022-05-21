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2 часа назад

Саша Новикова и Федук продают свою новую квартиру в Москве

Popcake.tv

Меньше месяца назад новоиспеченные родители Саша Новикова и Федук хвастались, что теперь живут в новой квартире. Парочка купила недвижимость в том году. И больше полугода они делали в ней ремонт, чтобы каждый день наслаждаться интерьером. Но, кажется, от своей мечты они решили отказаться.

Саша Новикова и Федук продают свою новую квартиру в Москве
Фото: popcake.tvpopcake.tv

На днях на сайтах продажи недвижимости появилась информация об их квартире в Можайском районе Москвы. В их квартире сто десять квадратных метров, есть кухня, гостиная, несколько спален, две ванные комнаты и гардеробная. Интерьер выполнен в бежевых спокойных тонах. Преобладают изделия из дерева. Стоимость большая – 70 миллионов рублей.

Почему же Feduk и его жена, которые недавно радовались окончанию ремонта и продумывали каждую деталь в своей квартире, решили продать недвижимость? Сначала начали поговаривать об их эмиграции. Ведь сейчас возлюбленные не в России. Они наслаждаются солнцем и морским воздухом в теплой стране. Но парочка тут же опровергла новость об эмиграции. Новикова совсем скоро станет участницей благотворительного забега в Москве. Возможно, теперь пара просто будет жить в загородном доме в Подмосковье.

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