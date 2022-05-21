Саша Новикова и Федук продают свою новую квартиру в Москве

Меньше месяца назад новоиспеченные родители Саша Новикова и Федук хвастались, что теперь живут в новой квартире. Парочка купила недвижимость в том году. И больше полугода они делали в ней ремонт, чтобы каждый день наслаждаться интерьером. Но, кажется, от своей мечты они решили отказаться.

Фото: popcake.tv popcake.tv

На днях на сайтах продажи недвижимости появилась информация об их квартире в Можайском районе Москвы. В их квартире сто десять квадратных метров, есть кухня, гостиная, несколько спален, две ванные комнаты и гардеробная. Интерьер выполнен в бежевых спокойных тонах. Преобладают изделия из дерева. Стоимость большая – 70 миллионов рублей.