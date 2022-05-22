Как сложилась жизнь милой пухленькой модели Хани Бубу

Появившись на американском детском конкурсе красоты, эта маленькая красивая девочка сразу завоевала внимание зрителей. В ее поведении поражала смесь детской непосредственности и взрослой проницательности в контакте со зрителем. Она видела, что ждет от нее зал. Слава не вскружила со временем голову. Повзрослев, Алана Томпсон продолжает появляться на телевидении и обложках журнала, считая это своей работой, как она сейчас говорит: «Работаю звездой».

Рождение Хани Бубу

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Алана Томпсон родилась в местечке Макинтайр, штат Джорджия, 28 августа 2005 года в семье шахтера Майка Томпсона и его гражданской жены Джун Шеннон. Кроме Аланы у женщины было еще три дочери, все от разных мужей. Девочка росла красивой, раскованной и артистичной, любила быть в центре внимания, свободно чувствовала себя на публике.

В 2011 году американская программа TLC запустила проект «Toddlers & Tiaras» - детский конкурс красоты. Алана приняла в нем участие, покорив своим природным обаянием и кукольной внешностью миллионы сердец телезрителей. При каждом ее появлении зал взрывался восторженными аплодисментами. Зрителям нравилось все, что она делает. Нравилось, как она выступает, нравились ее «признания» в интервью, что на шоу она только из-за денег. С короной красоты пришла необычайная популярность.

Вскоре после победы девочка становится героиней собственного шоу «А вот и Хани-Бу-бу». Ласковое прозвище девочка получила на своем первом проекте, пытаясь произнести по-английски слово «красивый» описывая другую участницу.

Семья и шоу

Шоу вызвало большой ажиотаж. Популярность практически в два раза превысила «Семейство Кардашьян». Проект описывал жизнь семьи Аланы, которая выглядела не совсем приятно. Выяснилось, что полнота Аланы это еще «цветочки». Мама с сестрами оказались еще теми «ягодками»: они по-настоящему страдали ожирением. Семья относилась к классу общества, которому в Америке дают грубое определение «White trash» (белый мусор). Зрители погрузились в атмосферу жизни подобного класса со всеми его особенностями: низкая культура, практическое отсутствие образования, нежелание работать, употребление «фаст-фуда» и последствия этого.

Зрители были в восторге. Их забавляло смотреть на людей, которые валялись в грязи, иногда в буквальном смысле слова, готовили и ели мясо сбитого машиной животного. Шоу закрыли, когда узнали, что очередной приятель матери является преступником, который осужден за растление малолетних.

Роль матери в жизни Аланы

Алана взрослела, и все более становилась заметна проблема с лишним весом. Девочка при росте 137 сантиметров весила 60 килограммов. Мать только потакала ее запросам в еде. Она поила дочь газировкой и энергетическими напитками, кормила конфетами и жирной пищей. Сама Джун Шеннон весила на тот момент 208 килограммов.

На самом деле девушка никогда не страдала от комплексов, в ответ на нападки хейтеров уверенно отвечала, что она красавица. Участие в различных шоу закалило характер и вселило уверенность в себе. Принимая участие в шоу матери «Мама Джун: мой путь к красоте», пыталась предпринять меры к похудению, но явных результатов не достигла.

Шоу просуществовало два сезона. Джун сделала резекцию желудка, провела ряд операций по удалению лишней кожи и сбросила более 100 килограммов. Казалось, первый шаг сделан, впереди только лучшее.

Но вскоре ее задержали вместе с очередным сожителем Дженом Доаком за хранение наркотиков. Дочери попытались убедить мать порвать отношения с этим бойфрендом, завязать с наркотиками, однако все закончилось тем, что несовершеннолетняя Алана вынуждена была переехать жить к сестре Лорин. Позже в очередном шоу Джун «Мама Джун: дорога к искуплению» девочка рассказывала, как ей не хватало тепла матери и насколько сильно ей нужно было чувствовать ее рядом.

Планы на жизнь

В этом году Алана заканчивает школу. Она смело смотрит на жизненные перспективы. Девушка признается, что могла бы работать в любом другом месте, но именно в этой сфере имеет возможность заработать, чтобы уверенно войти в свое будущее. После школы она планирует поступить в медицинский колледж, стать медсестрой и заниматься с новорожденными. Алана хочет завести семью, родить детей, получить права и купить дом. Она уверена, что в ней хватит силы поддерживать на необходимой высоте уровень своей жизни.

Однако за всеми красивыми мечтами и попытками подражать взрослым, скрывается маленькая девочка, желающая искренней любви. Девочка хочет, чтобы люди видели перед собой ее истинную, а не образ. Она раздражается, когда ее называют Хани Бубу.