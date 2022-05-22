Королева Дании в 82 года прокатилась на американских горках

Королева Дании Маргрете II в рамках мероприятий по случаю 50-летия своего правления посетила накануне, 21 мая, копенгагенский парк развлечений Тиволи. Об этом сообщает издание DR.
В парке 82-летняя королева прокатилась на американских горках в компании директора парка Сюзанны Мерт, а также на аттракционе под названием "Летающий чемодан". Посещение аттракционов было неофициальной развлекательной частью посещения парка Тиволи для Маргрете II.
В официальную программу был включен балет Театра пантомимы и почетная посадка дерева. Ансамбль парка по случаю визита королевы сыграл написанный специально по случаю 50-летия ее правления марш. В заключительной части тура в парк королева Маргрете II откушала кусок праздничного торта на чаепитии в компании примерно 100 гостей.
Маргрете II смогла занять трон, благодаря принятому в 1953 году в Дании закону, разрешившему женщинам наследовать престол. Она правит Данией с 1972 года. Ранее сообщалось, что 89-летняя герцогиня Кентская Екатерина впервые за почти три года вышла в свет.