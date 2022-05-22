Королева Дании в 82 года прокатилась на американских горках

Королева Дании Маргрете II в рамках мероприятий по случаю 50-летия своего правления посетила накануне, 21 мая, копенгагенский парк развлечений Тиволи. Об этом сообщает издание DR.

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В парке 82-летняя королева прокатилась на американских горках в компании директора парка Сюзанны Мерт, а также на аттракционе под названием "Летающий чемодан". Посещение аттракционов было неофициальной развлекательной частью посещения парка Тиволи для Маргрете II.

В официальную программу был включен балет Театра пантомимы и почетная посадка дерева. Ансамбль парка по случаю визита королевы сыграл написанный специально по случаю 50-летия ее правления марш. В заключительной части тура в парк королева Маргрете II откушала кусок праздничного торта на чаепитии в компании примерно 100 гостей.