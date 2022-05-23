Как Елизавета II нарушает этикет

Елизавета II вовсю готовится к платиновому юбилею на троне и посещает разные мероприятия. Недавно она стала почетным гостем на A Gallop Through History, где фотографы застукали королеву за необычным занятием, пишет Marie Claire.

«Удалось запечатлеть, как Елизавета смеется, болтает и хлопает в ладоши – и даже обновляет макияж», – пишет СМИ.

Эксперты по этикету говорят, что королевским особам запрещено поправлять макияж на людях. Нужно уйти в ванную комнату и скрыться от посторонних глаз. Но Елизавету камеры и многотысячная аудитория не смутили. Королева достала помаду и подкрасила губы. Говорят, это не первый случай. Елизавета всегда носит помаду в дамской сумочке.