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1 час назад

Как Елизавета II нарушает этикет

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Елизавета II вовсю готовится к платиновому юбилею на троне и посещает разные мероприятия. Недавно она стала почетным гостем на A Gallop Through History, где фотографы застукали королеву за необычным занятием, пишет Marie Claire.

Как Елизавета II нарушает этикет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Удалось запечатлеть, как Елизавета смеется, болтает и хлопает в ладоши – и даже обновляет макияж», – пишет СМИ.

Эксперты по этикету говорят, что королевским особам запрещено поправлять макияж на людях. Нужно уйти в ванную комнату и скрыться от посторонних глаз. Но Елизавету камеры и многотысячная аудитория не смутили. Королева достала помаду и подкрасила губы. Говорят, это не первый случай. Елизавета всегда носит помаду в дамской сумочке.

Люди,Елизавета II,
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