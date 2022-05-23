184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год

33-летний Влад Тудосе из города Ковентри, Великобритания, весил 184 килограмма, однако смог взять себя в руки и сбросить половину веса за год. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина признается, что был любителем фастфуда, жареной курицы и газировки. В обычный день он съедал три круассана с шоколадной начинкой на завтрак, перекусывал шоколадкой, а бургер, чипсы и куриные крылышки были на ужин. В то время Тудосе носил размер одежды XXXXXL.

Переломный момент произошел, когда мужчину бросила девушка.

«Я расстался с девушкой, потому что она больше не могла этого выносить. Я и сам не мог смотреть на себя. У меня даже не было зеркала, я действительно не знал, как плохо выгляжу», — вспоминает он.

Он пытался похудеть, но каждый раз срывался и прибавлял в весе. Однажды мужчина вызвал скорую помощь из-за проблем с коленом, но ему пришлось ползти вниз по лестнице к медработникам, которые не могли его нести.