Как сейчас живет и чем занимается Наталия Орейро

Наталия Орейро обрела мировую славу после съемок в главной роли сериала "Дикий ангел", который покорил сердца зрителей в конце 90-х годов. Сыграв в фильме сироту-служанку с непростым и задорным характером, Наталия буквально стала кумиром для подростков. Сериальная любовь между ней и сыном хозяина дома, в котором она работала, то и дело проходила бесконечные проверки. Телесериал имел оглушительный успех, чем обеспечил актрисе популярность на долгие годы. Позже Орейро еще много снималась в сериалах и полнометражных картинах, однако они уже не были столь яркими, как "Дикий ангел".

Фото: риа новости риа новости

Помимо своей актерской деятельности, Наталия занималась музыкой и записывала альбомы. Параллельно со съемками девушка вела активные музыкальные гастроли. Выступая по всему миру. Много концертов Орейро дала и в России, влюбившись в эту страну по-настоящему, как отмечает сама артистка.

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В прошлом году девушка заявила о том, что намерена получить российское гражданство. И уже в конце октября 2021 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении уругвайской артистке паспорта Российской федерации. Получая его, Наталья Орейро произнесла клятву на русском и испанском языках, сказав, что теперь ее душа "стала еще более русской".

Последний фильм с актрисой вышел на экраны в 2018 году. Это была комедия "Чокнутая", в которой Орейро сыграла главную героиню Пилар - успешную девушку, привыкшую в любой ситуации оставаться невозмутимой и контролировать свои эмоции.

И последний к данному моменту сингл артистки был выпущен тоже в 2018 году. Релиз песни «United by Love» был приурочен к чемпионату мира по футболу, проходившему в России.

Помимо съемок и музыкальных гастролей по миру, Орейро занимается общественной деятельностью. С сентября 2011 года девушка является послом Доброй воли в Аргентине и Уругвае. Помимо этого она принимает участие в кампаниях за легализацию однополых браков, против торговли людьми и против вырубки лесов.