Елена Стасова: почему Сталин хотел сделать её «настоящей» женой Ленина

Александр Орлов в своей книге «Подлинный Сталин. Воспоминания генерала НКВД» утверждал, что однажды Сталин пригрозил Крупской, что, если та не угомонится, он выдаст за жену Ленина Елену Стасову. По понятным причинам документального подтверждения эта история не имеет. Однако Стасова существовала на самом деле и была в числе немногих приближенных к Ильичу лиц, переживших Сталина.

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«Великий организатор и конспиратор»

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Елена Дмитриевна Стасова родилась в 1873 году в дворянской семье. Чаще всего в советской литературе этот факт не упоминали, а писали просто: «Родилась в семье юриста» (Л.В. Грикопелец «Елена Дмитриевна Стасова», 1973 год). Дмитрий Стасов действительно был адвокатом и, в частности, защищал в суде революционеров-народовольцев. Стасова признавалась, что семья оказала на нее огромное влияние. Однако были и другие факторы, которые сформировали мировоззрение Елены Дмитриевны. После окончания гимназии Стасова устроилась учительницей в воскресную школу для рабочих, где и познакомилась с Надеждой Крупской. Крупская же привлекла коллегу к работе в Красном Кресте.

Вскоре Елена Стасова начала помогать своим товарищам в хранении подпольной литературы. В 1898 году она вступила в РСДРП. Стасова преуспела в революционной деятельности: сотрудничала с газетой «Искра», вела активную подпольную работу в Петербурге и других городах. Вячеслав Менжинский, слова которого приведены в издании Т.К. Гладкова и М.А. Смирнова «Менжинский», несмотря на аресты Стасовой, отзывался о ней как о «великом конспираторе и организаторе». От преследований и тюремных заключений Стасову, как и других революционеров, избавили события 1917 года. Вообще в 1917 году Елена Стасова находилась в самом центре событий, выполняя функции партийного секретаря как во время революции, так и после нее.

Тайная жена Ленина и фиктивная жена немца

Примечательно, что Рафаил Гругман, автор книги «Советский квадрат: Сталин, Хрущев, Берия, Горбачев», представляя Елену Стасову, как секретаря Ленина и Сталина, добавляет скобках: «Только ли?». Таким образом Гругман намекает на близкие отношения Стасовой с вождями. Это предположение не лишено оснований, если принять за истину случай, изложенный бывшим генералом НКВД А. Орловым в издании «Тайная история сталинских преступлений». Орлов (Фельдбин) утверждал, что однажды Иосиф Виссарионович пригрозил Надежде Крупской, что если та не прекратит критиковать его, он выдаст за настоящую жену Ленина — Стасову. «Да-да, — якобы сказал Сталин, — партия все может».

Как бы то ни было, официальной супругой Владимира Ильича или кого-либо другого Елена Дмитриевна становиться не собиралась. Известно, что именно она оказала огромное влияние на Александру Коллонтай. Стасова убедила Коллонтай в том, что семья – это тюрьма, из которой необходимо вырваться для того, чтобы служить настоящему делу – избавить народ от гнета царских сатрапов. Владимир Пятницкий в своей книге «Заговор против Сталина» пишет о том, что Стасова в 1920-х годах все же заключила брак, но лишь фиктивный. Тогда Елена Дмитриевна работала в Берлине, ей был необходим вид на жительство, для чего она и вышла замуж за немецкого коммуниста Эрнста Вильгельма.

Дальнейшая судьба старой большевички

Тогда же, в 1920-х годах, Елена Стасова стала Председателем ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Стоит признать, что слова Стасовой не расходились с делом. Так, именно она в 1933 году вместе с Ивано-Вознесенскими рабочими, как указано в издании «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (Коми, 2010 год), стала инициатором создания Интердома, Ивановского интерната для детей, родители которых оказались за решеткой в странах с реакционными и фашистскими режимами. Когда же фашистская Германия напала на СССР, Стасова просилась на фронт, но ей отказали и отправили в Красноуфимск. Правда, в 1942 году она снова вернулась в Москву.