Неожиданные профессии, которые набирают популярность у женщин

— Действительно, есть такая тенденция в последние годы, что женщины более мотивированы на карьерный рост, чем мужчины. Я связываю такие перемены с тем, что, например, женщин в сфере информационных технологий становится все больше. Этот факт сильно влияет, так как в IT-сферу идут сильно мотивированные представительницы прекрасного пола,