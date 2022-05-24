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2 часа назад

Неожиданные профессии, которые набирают популярность у женщин

Вечерняя Москваиещё 2

Тенденции последних лет показывают, что женщины делают успехи в карьере наравне с мужчинами, а иногда даже превосходят их в профессиональном плане. В каких сферах женщины проявляют себя наиболее ярко как специалисты своего дела, рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.

Неожиданные профессии, которые набирают популярность у женщин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Действительно, есть такая тенденция в последние годы, что женщины более мотивированы на карьерный рост, чем мужчины. Я связываю такие перемены с тем, что, например, женщин в сфере информационных технологий становится все больше. Этот факт сильно влияет, так как в IT-сферу идут сильно мотивированные представительницы прекрасного пола,

— рассказал эксперт, уточнив, что аналогичная тенденция характерна также для маркетинга, финансовой области, а также дизайна и других творческих профессий.

По словам Джабарова, современные женщины могут составить достойную конкуренцию мужчинам в карьерном плане, а в некоторых случаях они проявляют более сильную мотивированность на результат.

Также эксперт рассказал, какая мотивация чаще встречается у представителей обоих полов.

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