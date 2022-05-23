Шарль Азнавур: чего вы не знали о великом шансонье

22 мая 1924 года в Париже родился Шахнур Вахинак Азнавурян — великий шансонье Шарль Азнавур , ставший одним из самых известных французских музыкантов. Азнавур, будучи армянином по происхождению, был назван лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Семья Азнавурянов попала во Францию, чтобы позже уехать в Америку, но пока они ждали визу, успели очароваться страной, и это решение стало судьбоносным. Именно Франция стала для талантливого армянина домом и дала ему путевку в жизнь.