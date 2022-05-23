Шарль Азнавур: чего вы не знали о великом шансонье

22 мая 1924 года в Париже родился Шахнур Вахинак Азнавурян — великий шансонье Шарль Азнавур, ставший одним из самых известных французских музыкантов. Азнавур, будучи армянином по происхождению, был назван лучшим эстрадным исполнителем XX века.
Семья Азнавурянов попала во Францию, чтобы позже уехать в Америку, но пока они ждали визу, успели очароваться страной, и это решение стало судьбоносным. Именно Франция стала для талантливого армянина домом и дала ему путевку в жизнь.
Автор 1300 песен скончался на 95-м году жизни. Смотрите видео, чтобы узнать больше о легендарном шансонье.
"Рамблер" собрал интересные факты о великом шансонье:
- Настоящее имя Азнавура — Шахнур Вахинак Азнавурян
- Его мать играла в театре, отец пел в оперетте
- Впервые он вышел на сцену в пять лет, а к восьми годам уже бойко выступал с русскими песнями, на которые тогда в эмигрантском Париже был особенно высокий спрос
- У его родителей был маленький армянский ресторанчик, где и выступал юный Шарль
- В 12 лет Азнавур дебютировал в кино
- Голос Шарля по началу нравился не многим, поэтому чаще он писал песни и выступал композитором
- Впервые его дуэт с Пьером Рошем заметила Эдит Пиаф и пригласила их выступать с собой в Америке
- Впервые слава пришла к нему в 22 года
- Азнавур снялся в 60 картинах и его актерский талант был признан многими великими деятелями кино
- Очень многое Шарль делал для Армении и в этой стране его любили как нигде.