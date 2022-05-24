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2 часа назад

Женщина решила развеять скуку и разбогатела

Lenta.ru

Жительница американского штата Мэриленд решила купить лотерейный билет, чтобы развеять скуку, и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина решила развеять скуку и разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летняя женщина рассказала, что время от времени играет в лотерею. Недавно она решила развеять скуку и приобрела в магазине билет за шесть долларов (360 рублей). Восемь из девяти вписанных ею чисел совпали с результатами розыгрыша.

В результате американка сорвала джекпот в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Она пока не придумала, на что потратить полученные деньги, но планирует позаботиться о своих детях.

Ранее сообщалось, что жительница американского региона Мидлендс, штат Южная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что не сумела вовремя перестроиться в другую полосу на автомобиле из-за загруженного дорожного движения. Автомобилистка пропустила нужный поворот, и остановилась возле другого магазина, где приобрела билет моментальной лотереи.

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