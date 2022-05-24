Женщина решила развеять скуку и разбогатела

Жительница американского штата Мэриленд решила купить лотерейный билет, чтобы развеять скуку, и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

36-летняя женщина рассказала, что время от времени играет в лотерею. Недавно она решила развеять скуку и приобрела в магазине билет за шесть долларов (360 рублей). Восемь из девяти вписанных ею чисел совпали с результатами розыгрыша.

В результате американка сорвала джекпот в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Она пока не придумала, на что потратить полученные деньги, но планирует позаботиться о своих детях.