Женщина стала говорить с ирландским акцентом после операции

28-летняя стоматолог Энджи Йен из-за редкой болезни после операции на миндалинах стала говорить с ирландским акцентом, несмотря на то что никогда не была в этой стране. Ее историей заинтересовалось издание 7News.

Фото: @angie.mcyen @angie.mcyen

Женщина родилась на Тайване и в восемь лет переехала в Австралию. За всю жизнь китаянка никогда не бывала в Европе и у нее нет ирландских корней. Йен признается, что до операции даже не подозревала, что может говорить с иностранным акцентом. Когда стоматолог обнаружила проблему через неделю после проведенного в апреле 2021 года хирургического вмешательства, она сразу обратилась к врачам. Однако медики поначалу не могли дать объяснение столь странному побочному эффекту, потому просто советовали ей подождать и «позволить телу исцелиться».

В конце концов специалисты установили, что ирландское произношение появилось у Йен из-за болезни, вызванной нарушением работы мозга или иммунитета. Ее называют синдром иностранного акцента. В мире на данный момент зафиксировано всего около 100 случаев этого заболевания.

Спустя год после операции китаянка все еще говорит с протяжным ирландским акцентом, но он стал гораздо менее очевидным, чем в апреле 2021 года.

«Мне все еще иногда трудно произносить слова, связанные с моей профессиональной деятельностью. Мне неловко, что люди с трудом понимают, что я говорю, и очень расстраиваюсь, когда меня просят повторить еще раз», — призналась стоматолог, добавив, что лекарства от этого расстройства не существует.