Как закончил шпион, предупредивший о нападении Гитлера

На Советский Союз работало очень много разведчиков-иностранцев. Большинство из них так и остались засекречены, и уже ушли на покой. У других судьба оказалась не столь радужной, но они совершили много подвигов во благо СССР. Одним из таких был Рихард Зорге, предупредивший Москву о нападении Гитлера. В материале “Рамблера” — о том, как сложилась судьба немца, работавшего на советскую разведку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Семья интеллигентов-революционеров

Видео дня

Рихард Зорге родился в Бакинской губернии, когда та входила в состав Российской империи. Его отец был немцем и работал инженером, а мать была русской. Его предки были активными революционерами в Германии в XIX веке. Сам Зорге писал, что родился в семье интеллигентов, которые в то же время придерживаются старых революционных традиций.

Когда ему было три года, его семья уехала в Германию, и до начала войны жила спокойно. Когда началась Первая мировая, он пошел на фронт, где был несколько раз ранен. Позже он признавался, что этот конфликт оказал на него большое влияние.

“Мировая война… оказала глубочайшее влияние на всю мою жизнь. Думаю, что какое бы влияние я не испытал со стороны других различных факторов, только из-за этой войны я стал коммунистом”

Гражданин СССР

Некоторое время после войны он жил в Германии. Когда там закрыли германскую компартию, он уехал в СССР, получил гражданство и начал работать при ЦК ВКП. Неизвестно, как именно Зорге был завербован советской разведкой, но уже спустя четыре года после получения гражданства он начал работать в ГРУ, тогда же состоялась его первая рабочая командировка.

Зорге поехал в Англию и Ирландию. Предположительно, там он встречался с офицером британской разведки для получения важной информации. Это предположение подтвердили его первая жена и американские исследователи истории.

В качестве советского разведчика его направили в Китай. Несколько лет он работал в Шанхае со своей группой, и делал это довольно успешно. Спустя три года власти отправили его в Японию под видом немецкого журналиста. Эта командировка стала для него роковой.

Нелегальная разведка в Японии

С 1933 года Зорге работал в Японии. Несмотря на недоверие к его разведгруппе после репрессий, правительство ориентировалось на информацию, которую он передавал. Несколько раз он был под угрозой раскрытия, и был готов вернуться в СССР, но ему не могли найти замену, и зорге продолжал работу.

Одним из его подвигов считается то, что он предупредил Москву о надвигающемся нападении Германии. В Японии он узнал, что страна не вступит в войну, пока немцы не возьмут Москву. Он постоянно передавал новые данные о дате начала вторжения на Советский Союз, но в итоге правительство прислушивалось к нему и перенесло вооружение из Сибири на Запад. Это помогло избежать войны на два фронта.

“Германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна”, — такую запись он передал 20 июня 1941 года.

После этого деятельность Зорге пресекли. Точно неизвестно, как его раскрыли и арестовали. С октября 1941 года начались аресты и следствия по делам подозреваемых. В Японии забирали всех, кто, предположительно, мог работать на иностранную разведку.