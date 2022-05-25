Британец читал рэп 39 часов подряд и установил рекорд Гиннесса

Британец установил рекорд Гиннесса, читая рэп 39 часов подряд, пишет UPI. Все это время он вел прямую трансляцию для подписчиков в соцсетях.

35-летний Даниэль Алкон, который использует творчески псевдоним DAlcon, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель, который дольше всех без перерыва читал рэп. На то, чтобы установить достижение, мужчине потребовалось 39 часов. Кроме того, у Даниэля не было готового текста - все слова он брал из головы, рифмуя их на ходу.

Сообщается, что это была вторая попытка Алкона установить мировой рекорд. В 2021 году он уже пробовал побить достижение прошлого рекордсмена из США, но не дотянул один час. Британец, по его словам, рад стать мировым рекордсменом. После завершения марафона он поблагодарил свою команду и зрителей.

"Спасибо всей моей команде, которая так много сделала, и людям, посвятившим хотя бы секунду своего времени, чтобы посмотреть мое выступление",