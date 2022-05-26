Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали о самых популярных уловках мошенников в интернете

Lenta.ru

Ведущий программы «Черный список» на канале «Пятница!» Дмитрий Масленников предупредил россиян о самых популярных уловках мошенников в интернете. О том, к каким объявлениям услуг в сети нужно относиться с осторожностью, он рассказал «Ленте.ру».

Россиянам рассказали о популярных уловках мошенников
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

По словам Масленникова, все больше жительниц России становятся жертвами недобросовестных косметологов.

Видео дня

«Они сжигают женщинам кожу, увеличивают грудь вазелином, ставят опасные капельницы», — объяснил ведущий.

Врач дерматолог Ольга Михеева добавила, что опасными могут быть так называемые витаминные «чудо-капельницы», которые стали популярным трендом последних лет.

По словам Михеевой, человек, который хочет воспользоваться этой услугой, прежде всего должен сдать клинический анализ крови и побеседовать с врачом. Она подчеркнула, что капельницу можно ставить только после назначения специалиста.

«Первый вопрос, который должна задать медсестра на дому, с какой целью ставим капельницу и кто ее назначил. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток, поэтому витаминная капельница — это по факту модный тренд», — уточнила дерматолог и добавила, что человек, которые заказывает эту услугу, должен быть готов к любым реакциям своего организма на витаминную капельницу, в том числе и к анафилактическому шоку.

Масленников также рассказал, что нередко мошенническими оказываются объявления сантехников: иногда портфолио квалифицированного мастера используют менее опытные специалисты. «Все-таки мы хотим работать с определенным человеком, смотрим его портфолио и ждем, что к нам приедет мастер соответственного качества. А к нам приезжает неизвестно кто», — поделился ведущий.

Чаще всего сантехники обманывают россиян, навязывая им ненужные и дорогостоящие услуги, предупредил руководитель компании строительных экспертиз Кирилл Мадрика. По его словам, во время проверки один приглашенный мастер, не разобравшись в проблеме, предложил клиенту поменять смеситель, хотя это было не нужно, и специалист должен был всего лишь устранить засор.

«Черный список» — реалити о качестве российского сервиса, запущенное на «Пятнице!» в 2019 году. В передаче рассказывают, как исполнители услуг наживаются на незнании потребителями своих прав. Первым ведущим проекта был блогер Алексей Земсков, затем его сменил кондитер Ренат Агзамов. Новым ведущим программы стал Масленников.

Люди,Ренат Агзамов,Ольга Михеева,Дмитрий Масленников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители