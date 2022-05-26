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48 минут назад

Жажда принесла женщине богатство

Lenta.ru

Страдавшая от жажды жительница американского штата Миссури приобрела лотерейный билет вместе с прохладительным напитком и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Жажда принесла женщине богатство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американка рассказала, что заехала в магазин, чтобы купить содовой воды. Ее внимание привлекла стойка с лотерейными билетами, размещенная возле кассы. Женщина решила заодно приобрести билет моментальной лотереи, и это принесло ей богатство.

Американка стерла защитный слой, но не смогла сразу определить, выиграла ли она что-нибудь. «У меня не было с собой очков. Поэтому я не смогла прочитать результат», — пояснила она.

Когда женщина надела очки, она увидела, что выиграла первый приз в 50 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Она была в шоке.

«Я даже не знала, правильно ли я прочитала результат!» — заявила победительница лотереи.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвала джекпот и разбогатела благодаря лотерейному билету, который получила бесплатно в рамках рекламной акции. Американка отметила, что планирует отложить большую часть денег, другую часть она потратит на шопинг со своим сыном.

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