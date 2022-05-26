Судьба советских шпионов, передававших данные о ядерном оружии США

Среди выдающихся агентов советской разведки было много людей, которые передавали важные секретные данные из других стран. Поступки этих невидимых людей остались прикрыты завесой тайны, хотя на самом деле они помогли избежать катастрофических последствий для нескольких государств. А вот их судьба оказалась не такой радужной. В материале “Рамблера” — о паре советских шпионов, которые передавали данные о ядерных разработках США.

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Все началось с мужчины по имени Юлиус Розенберг. Он был ярым коммунистом, и в 1940 годах начал сотрудничать с советской разведкой, но его близкие об этом не знали. Потом он завербовал свою супругу, а потом и ее брата. Тот работал в ядерном центре в Лос-Аламосе — одной из первых лабораторий ядерной энергетики в США.

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Так, Юлиусу удалось достать рабочие чертежи бомбы, сброшенной на Нагасаки, а также отчет о работе механика в ядерном центре. Возможно, эти чертежи помогли в разработке советской ядерной бомбы.

Работа Розенбергов длилась недолго. После провала советской разведки в Великобритании, агенты начали сдавать других людей в цепочке. Так, дело дошло до Розенбергов и их семьи. Несмотря на то, что супруги тщательно скрывались, их все равно взяли под стражу. Они не стали признавать вину и заявили, что дело сфабриковано из-за того, что они — коммунисты и евреи. Такое же мнение продвигала советская пропаганда, но мировое сообщество никак на это не отреагировало. Тем не менее, многие известные люди высказались в защиту шпионов. О помиловании просили Альберт Эйнштейн, писатель Томас Манн и папа Римский Пий XII.

В итоге Розенбергам предъявили обвинение в шпионаже и действиях, которые могли уничтожить Америку. Им была назначена высшая мера наказания, но приговор долго не могли привести в действие. Дело в том, что его должен был подписать президент Гарри Трумэн, но он не хотел этого делать и ссылался на то, что его полномочия скоро заканчиваются. Два года они ожидали приговора, который в итоге подписал Дуайт Эйзенхауэр.