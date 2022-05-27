Самые необычные бракосочетания в мире

Заключить брак в большинстве случаев означает признаться в высшей степени любви. Как иначе объяснить готовность провести жизнь с одним человеком, деля горе и радости на двоих? За исключением частностей, конечно же. Но в 1979 году произошёл вопиющий случай: молодая девушка вдруг решила, что хочет замуж за вещь. С тех пор история ежегодно пополнялась всё новыми странными свадьбами. О самых необычных расскажем в нашем новом материале.
Наверняка сказать по каждому такому бракосочетанию достаточно трудно. Особенно, учитывая современные реалии, где ради быстрой популярности через вирусные темы люди способны на очень странные вещи. Однако есть и научное объяснение подобному поведению.
Учёные называют это «объектофилия» — влечение человека к неодушевленным предметам. Проявляться она может по-разному, и может нести эмоциональный, романтический и иногда даже сексуальный характер. Причины развития такого отклонения могут быть разными: тотальное разочарование в отношениях с другим полом, психологические травмы на фоне несчастной любви, повышенная тревожность на фоне страха быть отвергнутым. Неодушевлённый предмет — это стабильность, он не предаст, не бросит, не обидит. По мнению таких людей, конечно же.
А ещё в качестве партнёра по браку попадаются животные. Тут с психикой уже куда более серьёзные нелады, с какой стороны не посмотри.
Не особо, но смотря с какой стороны посмотреть. В среднем каждый год происходит примерно десяток случаев на все почти восемь миллиардов населения планеты, что глобально как песчинка в пустыне. Но в общей совокупности тенденцию можно считать весьма распространённой.
За долгие годы в медиа всплывали самые разные случаи. Ниже подборка самых странных и громких.
Дело было в Индии в 2006 году. Тогда 30-летняя девушка решила, что королевская кобра — любовь всей её жизни. Что характерно, родственников и друзей ничуть не смутил такой выбор, а свадьба собрала более двух тысяч человек и длилась несколько дней. Правда, шипящий избранник индийки на празднике отсутствовал — в кресле молодожёнов девушка сидела с большой железной статуей.
Эту историю принёс нам манчестерский ветер. Англичанка Бекки Кокс зашла в магазин, увидела ковёр, влюбилась в него, сразу купила и через год вышла за него замуж. Любопытно, что свадебную церемонию оплатил владелец того самого магазина. Интересно, она его выбивает?
При всей нездоровости этой ситуации тут хотя бы есть логика. В 2020 году житель Казахстана Юрий женился на своей секс-игрушке, кукле человеческого размера по имени Марго. Свадьбе предшествовали продолжительные «отношения». Своим счастьем Юрий открыто делится в социальных сетях, водит «жену» в рестораны, кино, спортзал, дарит ей цветы. Степная идиллия, да и только.
Если вы думаете, что решение взять в супруги животное — это что-то импульсивное, то вот вам антипример: британка Шерон Тендлет, сотрудница дельфинария, 15 лет принимала тот факт, что влюблена в дельфина по клички Сэнди. Кончились терзания пышной свадьбой в Израиле, с поцелуями и обменом клятвами. Счастье молодых продлилось всего год: Сэнди умер от старости, а Шерон, потеряв любовь всей своей жизни, ушла в глубочайшее депрессивное расстройство.
Эту историю в своём роде «пробил» великий Стивен Кинг в своей книге «Кристина». А может быть, Мария из Калифорнии сама прочитала произведение и настолько впечатлилась, что потеряла возможность любить мужчин. По её собственному признанию, ни один претендент на её сердце не мог доставить ей ни ментальное, ни физическое удовольствие. А вот старый добрый Ford — смог. Опустим подробности интимной жизни американки и «американца», известно лишь, что уже спустя месяц отношений Мария на супруге отправилась в свадебное путешествие.
Япония, как обычно, отличилась по-особенному. Юта Шинохара, например, всегда считал девушек крайне неинтересными. То ли дело таракан! Да не простой — африканский! Да не какой-то там, а с именем — Лиза! В общем, всё сошлось, мужчина женился на насекомом. Даже всерьёз размышлял, как бы взломать физиологические замки и провести акт любви, но не успел ни к чему прийти — тараканиха взяла да и умерла. Юта решил, что они должны всё равно оставаться вместе, и съел Лизу. Такая вот интересная история.
Если вся эта шизофрения кажется вам следствием современных масс-медиа и социальных сетей, то нет. В 1979 году 25-летняя шведка Эйя Риита влюбилась в… нет, не в парня, не в девушку, не в социализм и даже не в собаку. Избранником девушки стала Берлинская стена. Любовь, как оказалось, формировалась долгие годы: Эйя смотрела документалки, разглядывала фотографии, копила деньги. В итоге приехала в Берлин, встретилась с возлюбленной, вышла за нее замуж, счастливо «прожила» с ней 10 лет и овдовела в 1989 году, когда стену снесли.
Ну, и ещё одно своеобразное бракосочетание на закуску. Тут отличилась жительница Нидерландов, известных своей свободой и полнейшим отсутствием каких-либо предубеждений. Художница по имени Дженнифер, несмотря на свою исключительно творческую профессию, проявила слабый креатив — выбрала в избранники саму себя. Дело было в 2003 году, а свадьба прошла в камерной обстановке в окружении друзей и близких. Санитаров не приглашали.