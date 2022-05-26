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37 минут назад

Forbes назвал главных молодых музыкантов России

Lenta.ru

Журнал Forbes назвал главных молодых и перспективных музыкантов России. Рейтинг «30 до 30» был опубликован на сайте проекта.

Forbes назвал главных молодых музыкантов России
Фото: lenta.rulenta.ru

Его возглавили 25-летняя поп-певица Mia Boyka, а также хип-хоп-исполнители Pharaoh (26 лет) и OG Buda (28 лет). В числе номинантов также оказались певец Ramil', рэпер Andy Panda, поп-рок-группа «Космонавтов нет» (в нее входят Николай Аграфонов, Глеб Гришакин и Герман Колотилин), певицы Тося Чайкина и Люся Чеботина, шансон-исполнитель Султан Лагучев. Также в категории «Музыка» была отмечена создательница проекта «Открытый музыкальный лекторий» Анна Виленская.

В разделе «Искусство» лидерами оказались художница Полина Осипова, актер Александр Кузнецов и художественный руководитель балета в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин.

Ранее в список Forbes «30 до 30» в том числе попадали певица Монеточка, режиссер Кантемир Балагов, чьи киноленты «Дылда» и «Теснота» были показаны на Каннском кинофестивале, а также клипмейкер Алина Пязок, известная благодаря работе над роликами группы Little Big.

Люди,Алина Пязок,Кантемир Балагов,Александр Кузнецов,
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