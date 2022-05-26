Умер 60-летний сооснователь группы Depeche Mode

«Мы потрясены и переполнены всепоглощающей печалью всвязи со своевременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди «Флетча» Флетчера. У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда нужна была поддержка, оживленная беседа, громкий смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас думать о них и уважать их частную жизнь в трудное время», — говорится в заявлении.