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2 часа назад

Умер 60-летний сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер

WMJ.ruиещё 17

Клавишник скончался на 61-м году жизни.

Умер 60-летний сооснователь группы Depeche Mode
Фото: wmj.ruwmj.ru

О смерти Энди Флетчера было объявлено в официальных аккаунтах группы Depeche Mode в социальных сетях.

«Мы потрясены и переполнены всепоглощающей печалью всвязи со своевременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди «Флетча» Флетчера. У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда нужна была поддержка, оживленная беседа, громкий смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас думать о них и уважать их частную жизнь в трудное время», — говорится в заявлении.

Люди,Depeche Mode,
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