Чем занимается единственная дочь Задорнова

Елена, единственная дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова, родилась во втором браке артиста. Они проводили практически все свободное время вместе, часто путешествовали. Смерть Задорнова от рака мозга в 2017 году стала для Елены самым настоящим ударом. В один миг ее жизнь перевернулась, в социальных сетях девушка то и дело делится с подписчиками архивными снимками с отцом и пишет о том, как по нему скучает. "Рамблер" расскажет, чем занимается единственная дочь Михаила Задорнова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Во многом Елена пошла по стопам отца. После окончания школы, девушка поступила во ВГИК на театральное направление, однако спустя год поняла, что ей это совершенно не нравится. И тогда она начала писать стихи и картины, некоторые из которых уже несколько раз выставлялись.

Когда сатирик скончался, Елена переехала жить на Мальту, где Задорнов купил для нее жилье. На новом месте девушка решила сменить направление, занявшись социологией и антропологией, получив научную степень. При всем этом она продолжает писать стихи, некоторыми из них Задорнова делится с подписчиками в социальных сетях.

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