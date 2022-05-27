Александр Василевский: почему маршал Победы отрекся от своего отца

Александр Василевский признавался в том, что разорвал отношения с отцом по собственной инициативе еще в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны об этом узнал и Сталин. Вождь тут же приказал маршалу восстановить связь с Василевским-старшим и оказывать тому материальную поддержку.

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Белые пятна в биографии

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В советской литературе упоминания о родителях Александра Михайловича Василевского почти не встречаются. Так, в сборнике очерков о дважды Героях Советского Союза «Люди бессмертного подвига» (Политиздат, 1965 год) указано лишь, что Василевский родился в Ивановской области в 1895 году. Далее следует информация о национальности маршала, год вступления в КПСС и прочее. Олег Павловский в своей книге «Достоин бессмертия» (1985 год) пишет также о том, что Александр Михайлович появился в многодетной семье, которая постоянно терпела нужду. «Дети по мере сил и возможностей помогали отцу и матери в поле и на огороде» — рассказывает Павловский. Однако автор ни словом не обмолвился о роде занятий супругов или хотя бы Василевского-старшего.

Примечательно, что сын Александра Василевского, Юрий, если верить Владимиру Дайнесу, автору книги «Василевский», утверждал, что постоянной нужды семья на самом деле не испытывала. По словам Юрия Александровича, его деду удавалось даже скопить денег к праздникам, прикупить угощение и подарки для домочадцев. А тот же Павловский приводит другой любопытный факт из биографии Александра Василевского. Оказывается, родители видели в сыне будущего священника и отдали его в духовное училище, а после в Костромскую духовную семинарию. Сам военачальник заявлял: «Иного пути у меня не было. Отец пошел на это, хотя плата за мое содержание в общежитии, составлявшая 75 рублей в год, была очень тяжела».

По стопам отца?

Василевским и вправду приходилось нелегко, но только после 1909 года, когда их дом и имущество были уничтожены пожаром. Тем не менее почему же отец все равно настоял на учебе Александра в Костромской семинарии? Дело в том, что Михаил Александрович Василевский на момент рождения сына был псаломщиком, позже его перевели в село Новопокровское, где он стал служить священником в только что отстроенном храме. Павел Белов в своей книге «Маршал Василевский» пишет о том, что Михаил Александрович был духовным наставником селян в самом широком смысле: проповедовал Слово Божие в храме, преподавал в местной церковно-приходской школе, положительно влиял на прихожан как примерный семьянин и трудолюбивый человек.