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2 часа назад

«Заработайте деньги с нами»: Юрий Грымов ищет инвесторов для съемки фильмов

Партнерский материал

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в прямом эфире «Радио 7 на семи холмах» заявил о намерении экранизировать спектакли из репертуара своего театра.

Юрий Грымов ищет инвесторов для съемки фильмов
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Для этого он ищет крупных инвесторов. О поисках бюджетов для съёмок фильмов знаменитый автор, режиссёр и сценарист рассказал в шоу «Утро на семи холмах».

«Во время прямого эфира я и найду инвесторов. Они же слушают “Радио 7”, когда едут сейчас на работу! Давайте, попробуйте вместе с нами заработать деньги для воплощения новых проектов! Я хочу снять комедию “Масквичи”, также у меня есть сценарий про Адама и Еву, и в планах экранизировать собственные спектакли», — обратился к бизнесменам Юрий Грымов.

Худрук «Модерна» отметил, что в этом году для отечественного кинематографа открылось много возможностей:

«Сейчас как раз открытые стриминговые платформы и нет западных конкурентов. Они все “слились” и, вероятно, не вернутся».

24 мая в театре «Модерн» состоялась долгожданная премьера комедии «Масквичи». Режиссёр искал подходящий материал для сценария 30 лет. В итоге, в основу легла пьеса драматурга Екатерины Брезгуновой «Человек усталый», посвящённая известной всем до боли теме — конфликту поколений в семье.

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