Юрий Грымов ищет инвесторов для съемки фильмов

«Во время прямого эфира я и найду инвесторов. Они же слушают “Радио 7”, когда едут сейчас на работу! Давайте, попробуйте вместе с нами заработать деньги для воплощения новых проектов! Я хочу снять комедию “Масквичи”, также у меня есть сценарий про Адама и Еву, и в планах экранизировать собственные спектакли», — обратился к бизнесменам Юрий Грымов.